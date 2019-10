Solar Team Eindhoven is als eerste gefinisht in de Bridgestone World Solar Challenge in Australië.

Zaterdag vindt de jurybeoordeling plaats. Na deze beoordeling weet het team of het de wereldtitel inderdaad binnen heeft. De jury neemt het rijcomfort, het interieur van de auto en de innovativiteit mee in haar oordeel.

Het team deed met zijn zonneauto Stella Era mee in de Cruiser Class en kwam in Adelaide over de finish met de hoogste score voor het zo efficiënt mogelijk rijden.

De zonneauto van het Eindhovense team, de Stella Era, heeft in totaal 3.022 kilometer afgelegd tussen Darwin en Adelaide. De langste etappe, van 1.200 kilometer, kon de zonneauto op één batterijlading voltooien, ondanks tegenwind.

Inmiddels zijn alle teams over de finish. In de totale score voor efficiëntie laat het Solar Team Eindhoven de nummer twee, Sunswift, met meer dan 55 punten achter zich.