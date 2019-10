De kwaliteit en de veiligheid van de zorg in het Gezondheidscentrum De Oude Toren in Eindhoven is onder de maat, oordeelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Volgens de inspectie is de kwaliteit van de zorg in de weekenden, avond- en nachturen onvoldoende.

De Oude Toren is een huisartsenpraktijk in stadsdeel Woensel, waar momenteel twee huisartsen werkzaam zijn. Het gezondheidscentrum is niet aangesloten bij de regionale huisartsenpost.

De praktijk is er meerdere keren op gewezen dat de zorg in de avonden, nachten en weekenden beter geregeld moet worden, maar dit is tot nu toe nog niet gebeurd. De inspectie geeft daarom een waarschuwing.

De zorg buiten kantoortijd moet binnen zes weken verbeterd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, krijgt het centrum een dwangsom opgelegd.