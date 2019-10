De gemeente Eindhoven stelt komende jaarwisseling geen vuurwerkverbod in en organiseert geen centrale vuurwerkshow, schrijft het stadsbestuur dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

De politie en stadstoezicht in Eindhoven hebben te weinig mankracht om vuurwerkvrije zones of een algeheel vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien hebben zulke maatregelen volgens de gemeente nauwelijks effect op het aantal overlastmeldingen en is het op heterdaad betrappen van mensen die vuurwerk afsteken vrijwel onmogelijk.

Een centraal georganiseerde vuurwerkshow is dit jaar geschrapt omdat de gemeente Eindhoven de organisatie te duur vindt. Een show van twintig minuten zou 300.000 euro kosten.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid voor een alternatieve vuurwerkshow en heeft hiervoor de organisatie van Glow benaderd.