Het Cinekid Festival on Tour komt van 12 tot en met 20 oktober naar Eindhoven. Tijdens deze dagen zijn er verschillende workshops te volgen bij Vue Eindhoven en zijn er verschillende jeugdfilms te bekijken.

Vue Cinemas in Eindhoven aan de Emmasingel doet dit jaar ook mee aan het Cinekid Festival on Tour. Tijdens het festival worden films zoals Het vlindermeisje, De keeper van Liverpool en The Race getoond. Er is ook een MediaLab gebouwd waar workshops te volgen zijn, zoals het maken van een 3D-bril.

Cinekid Festival is een jaarlijks terugkerend mediafestival in Amsterdam voor kinderen tussen de drie en veertien jaar. Het festival gaat dit jaar tijdens de herfstvakantie ook langs verschillende andere filmtheaters in Nederland.