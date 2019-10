Drie jonge Noord-Brabanders zijn zaterdagmiddag opgepakt voor betrokkenheid bij een straatroof op de Enodedreef in Nuenen. Het gaat om een achttienjarige inwoner van Nistelrode, een veertienjarige uit Valkenswaard en een vijftienjarige Veldhovenaar, meldt de politie zondag.

De daders gebruikten een stroomstootwapen en een knalvuurwapen om een van de drie slachtoffers van de beroving te dwingen een tas af te geven. Vervolgens zijn de straatrovers er in een auto vandoor gegaan.



Door het signalement dat de slachtoffers hadden opgegeven, kwam de politie het drietal snel op het spoor. De daders werden op de Bosstraat in Valkenswaard opgepakt.



Bij hun aanhouding waren de straatrovers nog in het bezit van de gestolen spullen. Ook de gebruikte wapens werden in de auto aangetroffen. Het voertuig is weggesleept voor verder onderzoek.