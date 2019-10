Vierhonderd deelnemers leggen zaterdag al fietsend, in een rolstoel of met een kinderwagen de 5KM4ALL af. De race maakt deel uit van de Marathon van Eindhoven.

Tijdens het evenement mogen deelnemers op de meest uiteenlopende manieren meedoen. Zo is het mogelijk om de 5 kilometer op bijvoorbeeld een fiets, step of als nordic walker af te leggen.



De deelnemers beginnen in de buurt van de Torenallee en lopen via de Achtseweg Zuid door het Philips de Jongh Park en vervolgens via de Zwaanstraat terug naar het startpunt.



Het is de derde keer dat de 5KM4ALL wordt gehouden en volgens de organisatie staat gezelligheid en plezier centraal. Het evenement begint zaterdag om 13.00 uur.