De rechtbank Oost-Brabant heeft een 32-jarige man uit Eindhoven vrijdag veroordeeld tot zeven jaar cel voor het in januari van dit jaar neersteken van een man.

De officier van justitie eiste eerder vier jaar cel omdat het om een poging tot doodslag zou gaan. De rechtbank oordeelt echter dat er sprake van poging tot moord is omdat de man met voorbedachten rade het slachtoffer om het leven probeerde brengen. Daarnaast kennen de twee elkaar.

Het slachtoffer werd in januari meerdere keren met een mes gestoken in de portiek van zijn appartementencomplex. Hij liep ernstige verwondingen op, maar is nog in leven. Hij is getraumatiseerd door het incident.

De verdachte wil niet vertellen wat zijn motief voor de daad was, wat de rechtbank hem zwaar aanrekent. Hij is "enigszins verminderd toerekeningsvatbaar" en lijdt aan een "ongespecificeerde stoornis", maar het is niet duidelijk of dat een rol heeft gespeeld bij de steekpartij.

De man moet een schadevergoeding van 3.600 euro betalen en heeft een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur gekregen. De man staat daarnaast onder toezicht.