Het Temporary Art Centre (TAC) heeft een betalingsachterstand van bijna 900.000 euro. Ook het Muziekgebouw Eindhoven en Pand P kampen met fikse achterstanden.

Uit de jaarrekening van de gemeente Eindhoven bleek eerder al dat de drie culturele instellingen met openstaande rekeningen zaten. De hoogte van de openstaande rekeningen van het TAC was echter nog niet bekend.



In 2016 is een deel van de betalingsachterstand van het kunstencentrum tegenover het Philips Stadion kwijtgescholden onder bepaalde voorwaarden. "Maar aan die voorwaarden is nog niet voldaan", schrijft het stadsbestuur.



Het Muziekgebouw kampt met een betalingsachterstand van 1,3 miljoen euro. Pand P heeft nog dik 80.000 euro aan openstaande rekeningen. De gemeente Eindhoven zegt in gesprek te gaan met de drie cultuurinstellingen.