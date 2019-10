De Beukenlaan en het Strijps Bultje gaan tijdens de herfstvakantie van 12 tot 20 oktober dicht. De gemeente Eindhoven laat dan herstel- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

De gemeente kiest voor deze periode omdat er in de vakantie minder verkeer op de weg is.



De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Vanuit Woensel is de omleiding naar Gestel via de Anthony Fokkerweg, N2 en de Tilburgseweg. Verkeer vanuit Tongelre kan via de ring, de Piuslaan, Leostraat en Boutenslaan richting Strijp rijden.