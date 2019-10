Een man heeft dinsdagavond vermoedelijk brand gesticht in een woning op de Lemmenslaan in Eindhoven en is daarbij zeer ernstig gewond geraakt.

Volgens omwonenden klom de man, de vorige eigenaar van de woning, eerder op de avond via een dakkapel het huis in. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de man echter nergens meer te bekennen.

Kort na de brandmelding in Eindhoven werden een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen voor een man met zeer ernstige brandwonden in Veldhoven. De man zou zijn gezicht hebben verbrand en roet aan zijn handen hebben. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het brandwondencentrum in Rotterdam.

Volgens de politie gaat het om de man die wordt verdacht van de brandstichting in Eindhoven. Vanwege de ernst van zijn verwondingen is hij nog niet aangehouden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze oorzaak van de brand.