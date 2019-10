Het Catharina Ziekenhuis heeft een nieuw bestralingsapparaat gekocht om kanker mee te behandelen.

Het apparaat kan sneller en nauwkeuriger bestralen, waardoor meer gezond weefsel gespaard wordt. Daarnaast is de behandeling ook minder belastend voor patiënten omdat er onder meer een lager aantal bestralingen nodig is.



Bijzonder aan het nieuwe apparaat is de tafel waarop de patiënt in het nieuwe bestralingsapparaat komt te liggen. Die kan in alle richtingen draaien. En er is een ingebouwde CT-scanner, die vóór de bestraling de exacte locatie van de tumor kan bepalen.



Bij het Catharina Ziekenhuis worden jaarlijks zo'n 3.300 mensen bestraald.