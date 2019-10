De opbouw van de Dutch Design Week is op verschillende plekken in Eindhoven in volle gang. Er wordt onder andere gewerkt aan de opbouw op Strijp-S, een centrale plek voor het jaarlijkse evenement.

Vanaf volgende week zaterdag is op 110 locaties in Eindhoven het werk te zien van 2.600 designers. Het thema van is dit jaar If Not Now, Then When? De Eindhovense ontwerper Jalila Essaïdi is dit jaar gepresenteerd als een van de ambassadeurs.

De Dutch Design Week in Eindhoven trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers.