Tijdens een actiedag tegen ondermijning in Woensel is woensdag een verboden shishalounge ontdekt. Een hoogzwangere vrouw die boven het pand woont, is naar het ziekenhuis vervoerd.

De lounge is direct gesloten, meldt de gemeente. In de shishalounge werden hoge koolmonoxidewaarden gemeten. Ook werd er 14.650 liter lachgas aangetroffen en in beslag genomen.

Het pand werd ontruimd. De vrouw is na haar bezoek aan het ziekenhuis met haar medebewoner ondergebracht in een hotel. Daar krijgt ze zorg.

De actiedag werd gehouden door de gemeente Eindhoven, politie, RDW en de Belastingdienst. De controles werden uitgevoerd in het kader van de Aanpak Patsergedrag.

Er werden dertien panden bezocht. Daarnaast werden op de Kruisstraat en de Woenselse Markt verkeerscontroles gehouden. Er werd gecontroleerd op openstaande belastingschulden. In totaal werd 50.000 euro geïnd.



Ook schreef de politie voor 5.000 euro aan proces-verbalen uit voor diverse overtredingen.