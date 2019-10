De eerste wijkrechtbank van Nederland is woensdag officieel geopend in de Eindhovense wijk Oud-Woensel. In de wijkrechtbank staat de mens centraal en niet het strafbare feit, zoals in het traditionele strafrecht.

Veel mensen die voor de strafrechter komen, kampen met meer dan één probleem, aldus projectleider Mounir El Maach van de Rechtbank Oost-Brabant. "Naast het feit dat ze verdachte zijn in een strafzaak, hebben ze bijvoorbeeld te maken met schulden, huisvestingsproblematiek, verstoorde familierelaties of een verslaving."

Bij de wijkrechtbank zoeken onder meer de reclassering, ggz, gemeente en het Openbaar Ministerie (OM) samen met de verdachte naar oplossingen voor achterliggende problemen.

"En daarmee zijn zowel de verdachte als de wijk en de samenleving gebaat", denkt hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers.

Met alleen het straffen van verdachten voorkom je volgens burgemeester van Eindhoven John Jorritsma niet dat ze daarna terugvallen in oud gedrag. "We moeten daarnaast kijken hoe we mensen perspectief kunnen bieden, ook om nieuwe problemen te voorkomen en het vertrouwen van burgers terug te winnen."

Als verdachten echter niet bereid blijken om aan de slag te gaan met hun problemen, dan wordt hun zaak bij de formele rechtbank voortgezet.