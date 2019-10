Het aantal hotelovernachtingen in Eindhoven is voor het zesde jaar op rij toegenomen. In 2018 werden er 960.000 hotelovernachtingen geboekt. Een jaar eerder waren dat er nog 917.000. Dit maakt de gemeente woensdag bekend.

Volgens de gemeente profiteren de hotelbranche en toeristensector van de groei van de stad. Na Rotterdam en Amsterdam is Eindhoven de stad die het snelst stijgt. Wel is de toename minder dan voorgaande jaren.

"Het is fijn dat het aantal hotelovernachtingen opnieuw stijgt. Een lager groeipercentage geeft wel aan dat we genoeg aandacht moeten hebben voor Eindhoven als bestemming voor zowel zakelijk als toeristisch bezoek", zegt Monique List-de Roos, wethouder Binnenstad & Citymarketing.

"We kunnen niet achteroverleunen. We moeten de komende jaren blijven investeren om onze stad aantrekkelijk te houden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een divers aanbod van winkels en horeca."

Volgens citymarketingorganisatie Eindhoven365 is te zien dat vooral het aantal Vlaamse bezoekers in de stad toeneemt. Het aandeel toeristische overnachtingen is zo'n 40 procent. De rest is zakelijk.