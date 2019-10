Coalitiepartijen GroenLinks, VVD en CDA roepen samen met oppositiepartij D66 de gemeente Eindhoven op om met een actieplan te komen om te voorkomen dat jonge ambtenaren vertrekken. Ook vinden zij dat er meer moet gebeuren om jonge medewerkers aan te trekken.

De partijen roepen het stadsbestuur in een motie op om uiterlijk begin volgend jaar met concrete maatregelen te komen. De vier fracties vinden dat de huidige aanpak hapert.



"De gemeente Eindhoven heeft een voorbeeldfunctie naar de inwoners en werkgevers in de stad waar het gaat om het bieden van gelijke kansen aan mensen ongeacht hun leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond. Het is prima dat jonge krachten de organisatie verlaten vanwege ambitie en ontwikkelingsmogelijkheden, maar nooit vanwege het last hebben van de organisatie", laten GroenLinks, VVD, CDA en D66 in de motie weten.