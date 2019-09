Een man is zaterdagochtend met een onbekend voorwerp in zijn bil gestoken op de Kruisstraat in Eindhoven. De verdachte is nog voortvluchtig.

De 39-jarige man die in zijn bil is gestoken, is naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen zijn niet ernstig.

De politie deed vervolgens ter plaatse onderzoek en ging in gesprek met getuigen.



Het is nog onduidelijk waarom de man in zijn bil is gestoken en wat zijn relatie met de verdachte is.