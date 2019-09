Een nog onbekende dader heeft donderdagavond geprobeerd een gewapende overval te plegen op een cafetaria aan de Lijmbeekstraat in Eindhoven.

De dader kwam met een wapen de snackbar binnen en eiste geld. Hij kreeg dit echter niet mee van de medewerker, waardoor hij weer vertrok.

De politie was donderdagavond in de straat om getuigen te horen en een aangifte op te nemen. In de omgeving is gezocht naar de overvaller, maar hij is niet gevonden.