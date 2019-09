Een bestelbus van de bloedbank is donderdag beschadigd geraakt toen die in botsing kwam met een andere auto op de kruising van de Insulindelaan en de Javalaan in Eindhoven. Niemand raakte gewond.

Een auto remde af om de wagen van de bloedbank voorrang te verlenen. Een derde auto kwam vervolgens in botsing met de twee andere voertuigen.

De bloedbank levert met spoed bloed aan ziekenhuizen voor mensen met ernstige verwondingen.

De bus van de bloedbank was onderweg naar het ziekenhuis in Helmond. Het bloed in het voertuig is ter controle teruggestuurd naar de bloedbank. Het ziekenhuis in Helmond heeft een vervangende lading bloed ontvangen.