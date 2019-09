De politie is woensdag uitgerukt voor een gedumpt blauw vat met vermoedelijk drugsafval op de Lichtstraat in Eindhoven, waar na onderzoek oud frituurvet in bleek te zitten.

De politie zette de straat na de vondst kort af in het kader van het onderzoek, maar deze is inmiddels weer vrijgegeven.

De politie stelt dat het niet de bedoeling is frituurvet op deze manier te dumpen.

In Brabant worden regelmatig drugsdumpingen aangetroffen. Zaterdag vond de politie tientallen vaten met drugsafval in een sloot in Standdaarbuiten. Dinsdag werden in de gemeente Halderberge meerdere jerrycans met drugsafval gevonden.