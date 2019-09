In Mierlo is woensdag een trampolinepark van ruim 1.000 vierkante meter geopend.

In het park is plek voor ruim veertig trampolines. Ook zijn er allerlei obstakels in de hal. Het park bestaat uit verschillende ruimtes met elk een eigen thema. Zo is er een Ninja Warrior Parkour en The Big Airbag.

Het doel van het park is om kinderen meer te laten bewegen. Het is dus ook een speelplek voor scholen, sportverenigingen en de buitenschoolse opvang. Het park is toegankelijk voor kinderen vanaf zeven jaar.