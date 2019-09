De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt voor een brand in een huis aan de Schoolstraat in Oud-Woensel. De brand is inmiddels onder controle. De woning is door de brandweer onbewoonbaar verklaard.

De brand is volgens de brandweer begonnen in een wasdroger. De bewoners brachten zichzelf al in veiligheid toen de vlammen uit de ramen sloegen op de eerste verdieping. Drie personen zijn nagekeken door het ambulancepersoneel.



De stroom in het huis is voor de veiligheid afgesloten.