Tijdens de Run for Kika in Eindhoven is meer dan 1,5 ton opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Het gaat in totaal om een bedrag van 157.521 euro.

Honderden volwassenen en kinderen kwamen in Eindhoven bijeen om zich in te zetten voor onderzoek naar kinderkanker. Het doel is om het genezingspercentage van kinderkanker te verhogen van 75 naar 95 procent.

De jonge hardlopers rennen 1 kilometer in de KidsRun. De volwassenen rennen 5 of 10 kilometer. Alle sportievelingen kunnen zich hiervoor laten sponsoren om zo een bijdrage te leveren aan Stichting Kinderkankervrij (KiKa).