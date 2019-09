De bestuurder van een vrachtwagen is in de nacht van zondag op maandag rond 1.30 uur gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 ter hoogte van de afslag bij Ekkersrijt. De afslag was tijdelijk afgesloten voor verkeer, maar ging maandagochtend rond 12.00 uur weer open.

De man miste de afslag en botste in volle vaart tegen de rimob, de railing tussen de snelweg en de afrit.



De cabine van de vrachtwagen klapte voorover. De bestuurder raakte hierbij gewond. Meerdere ambulances, brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Volgens de hulpdiensten mag de man "van geluk spreken" dat de trailer leeg was en deze de cabine niet heeft "verpletterd" met zwaar gewicht.



Flinke schade aan rimob door ongeluk

De rimob waar de vrachtwagenchauffeur tegenaan reed, raakte zwaar beschadigd. Deze zit normaal verankerd in de grond met een fundering van beton. De fundering was afgebroken en een blok beton kwam 15 meter verderop terecht.



Ook de vangrail achter de rimob en verschillende verkeersborden werden uit de grond gereden. Nadat de truck is weggesleept moet de hele fundering worden uitgegraven.

Vervolgens moet er een nieuwe geplaatst worden met hierop een nieuwe rimob. De vangrail daarachter moet opnieuw worden neergezet en verkeersborden moeten teruggeplaatst worden.



Rijkswaterstaat is tot maandagochtend bezig geweest met de reparatie van de rimob, waardoor de afrit afgesloten was. Rond 12.00 uur is de afrit weer geopend, meldt Rijkswaterstaat.