De politie heeft een hennepkwekerij met 130 planten aangetroffen op de Fontainebleaulaan in de Eindhovense wijk Woensel-Noord. De vondst werd donderdag al gedaan, maar het nieuws werd zaterdag bekendgemaakt.

De hennepkwekerij werd ontruimd en de eigenaar is aangehouden. Ook de auto van de eigenaar is in beslag genomen. De officier van justitie moet bepalen wat er met de auto gaat gebeuren.



Brabant Water en Enexis hebben onderzoek verricht in de woning van de verdachte. Omdat hieruit bleek dat er stroom en water was gestolen, hebben de betreffende partijen aangifte gedaan.