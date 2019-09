Een motorrijder is donderdagochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Achtseweg Noord in Eindhoven. Er is een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen.

Bij het ongeval is ook een personenauto betrokken. Deze auto wilde net afslaan en een parkeerterrein op rijden, toen de vrouw op de motor aan het inhalen was. De twee kwamen daardoor met elkaar in botsing.

De motor is nog een eind het parkeerterrein op geschoven en heeft daar nog een andere auto geraakt.

De man in de auto bleef ongedeerd. De vrouw op de motor is met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.