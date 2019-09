Het digitale tijdschrift Eindhoven 75 jaar bevrijd: oud vertelt, jong geeft door is woensdagochtend gepresenteerd in Bibliotheek de Witte Dame.

Het digitale magazine is een bundeling van verhalen van zes ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog, opgetekend door basisschoolkinderen uit groep 7.

De ooggetuigen kwamen de verhalen vertellen in de klas. De kinderen hebben die verhalen vervolgens vertaald in tekeningen, gedichten, filmpjes en teksten. Die zijn gebundeld in een digitaal magazine.



Studenten van het Summa College hebben de kinderen begeleid en het tijdschrift is vormgegeven door studenten van kunstschool SintLucas in Eindhoven.