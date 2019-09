De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) schaft volgend studiejaar bij drie opleidingen de studentenstop af. Het gaat om de opleidingen biomedische technologie, technische bedrijfskunde en werktuigbouwkunde.

De studentenstops kunnen afgeschaft worden, doordat de universiteit meer geld krijgt vanuit Den Haag. Omdat er een grote vraag naar ingenieurs is, stelt het kabinet tot 16 miljoen euro extra beschikbaar voor de technische universiteit. Met name in de hightechregio Eindhoven is de vraag naar hoogopgeleide technici groot.



Voor de opleidingen bouwkunde, technische informatica en industrial design gaat de TU/e het aantal toe te laten studenten verhogen. Hoe groot die toename wordt, is nog niet duidelijk. Het universiteitsbestuur neemt daarover in december een besluit.



Door het extra geld van de rijksoverheid kan de TU/e meer ingenieurs opleiden. Volgens de universiteit blijft de kwaliteit van het onderwijs daarmee behouden.

Verdubbeling aantal studenten zonder extra geld voor TU/e

Eerder werden de studentenstops ingevoerd, omdat het aantal studenten meer dan verdubbeld was, zonder dat er extra geld bijkwam. De TU/e zei daardoor de kwaliteit van het onderwijs niet meer te kunnen garanderen.

"Als de verhouding tussen het aantal studenten en het wetenschappelijk personeel scheefgroeit, gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit en loopt de werkdruk op. We waren daardoor genoodzaakt aan de rem te trekken", aldus rector Frank Baaijens.