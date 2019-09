Herdenking in Mierlo op schone Britse begraafplaats

Op de Britse Begraafplaats in Mierlo is dinsdag 75 jaar vrijheid herdacht. Dat gebeurde in het bijzijn van locoburgemeester Marc Jeucken.

De herdenking had een beladen tintje. Vorige week werden hier monumenten en graven beklad met graffiti. De afgelopen dagen is hard gewerkt om alles schoon te krijgen.



Tijdens de herdenking waren er toespraken en werd het Wilhelmus gespeeld. Locoburgemeester Jeucken hield een toespraak over wat vrijheid voor de regio betekent. Ad Hermens, die rondleidingen over de begraafplaats geeft, vertelde over de bevrijding in zijn jeugd. Ook werd er een krans gelegd en een minuut stilte gehouden.

Een militaire colonne kleedde de herdenking aan met onder anderen Nederlanders, Engelsen en Tsjechen in kostuum. Met allerlei voertuigen als motors en jeeps vertrokken ze dinsdagochtend uit Valkenswaard en gingen ze via Mierlo op weg naar Son en Breugel. Daar slaan de militairen hun kamp op en op woensdagavond 18 september rijden ze door naar Eindhoven.