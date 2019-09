Een vrouw is zaterdag bij de internationale bushalte op de John F. Kennedylaan tegen haar kaak getrapt. De verdachte rende vervolgens weg richting het terrein van de Technische Universiteit.

De politie kon de verdachte even later aanhouden en vastzetten. Er is een onderzoek gestart.



De vrouw had naast pijn aan haar kaak ook last van haar nek en was duizelig. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis, maar is ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel.

Twee getuigen legden een verklaring af. Degene die het incident gemeld had, heeft ook aangifte gedaan.