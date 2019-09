Het oppervlaktereddingsteam van de Brandweer heeft zondag een hond uit het water van de Dommel gered in Geldrop.

Naar verluidt lag het dier al langer in het water en werd het toevallig aangetroffen door een vrouw die haar honden aan het uitlaten was. Twee van haar honden begonnen te blaffen en zo ontdekte ze het hondje.



De hond is meegenomen door de dierenambulance en na het controleren van de chip blijkt het huisdier uit het buitenland te komen

Het is nog onduidelijk hoe het hondje in de Dommel in Geldrop verzeild is geraakt.