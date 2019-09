Koning Willem-Alexander gaat de Brainport Industries Campus (BIC) openen. Op donderdag 3 oktober komt hij naar Eindhoven.

De Brainport Industries Campus is een ontwikkel- en productielocatie voor bedrijven en kennisinstellingen in de hightechsector. In totaal worden er vijf fabrieken gerealiseerd op de BIC.



Erik Veurink, de campusdirecteur, is trots op de campus. "Het is geweldig om te zien hoe de bedrijven en instellingen elkaar opzoeken om tot nieuwe innovaties te komen. De Campus groeit, ontwikkelt en versterkt zich iedere dag."

Er werken inmiddels zo'n tweeduizend mensen dagelijks op de Brainport Industries Campus.