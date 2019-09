Burgemeester Hans Gaillard heeft donderdag twee herdenkingstekens onthuld bij de voormalige oorlogsbegraafplaafs Wolfswinkel in Son. Dit gebeurde in het bijzijn van de families Van Deursen en Van der Vleuten.

De familie Van Deursen deed een aanvraag om de oorspronkelijke wegwijzer naar de begraafplaats bij het oorlogsmonument aan de Rooijseweg aan het begin van de Waterhoef in ere te herstellen, in het kader van Remember September.

Daarnaast is op de voormalige begraafplaats, die nu in de handen is van de familie Van der Vleuten, een plaquette onthuld. Vrienden van de 101 Airborne Division, de veteranen van Son en Breugel en andere belangstellenden waren bij de onthulling aanwezig.

De voormalige begraafplaats is op 19 september 1944 gesticht en was bestemd voor de gesneuvelde Amerikaanse en geallieerde soldaten. In de eerste jaren na de oorlog hebben hier herdenkingen plaatsgevonden. In 1949 is de begraafplaats opgeheven nadat alle lichamen naar hun definitieve rustplaats gebracht waren.