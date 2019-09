De bouw van de fiets- en wandelbrug in het park Meerland, in het groene hart van Meerhoven, is van start gegaan. De brug vormt de verbinding tussen Waterrijk en het centrum van Meerhoven.

De betonconstructie staat al. Dinsdag is begonnen met het monteren van de brugdelen. Dat duurt enkele dagen. Daarna wordt de rest van de brug afgemaakt. Dit najaar is ze al af.



Voetgangers en fietsers kunnen de brug echter pas rond het voorjaar van 2021 betreden. Dat heeft te maken met een appartementencomplex dat naast de brug wordt gebouwd. Tijdens de bouw van dat complex is het te gevaarlijk om over de brug te lopen.