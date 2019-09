In de buurt van de Berenkuil komen driehonderd nieuwe studentenwoningen om het tekort aan studentenwoningen in Eindhoven op te vullen.

De onderwijsinstellingen in Eindhoven verwachten dat er tot 2023 een groei van ruim zesduizend studenten is, onder wie veel buitenlandse studenten. Deze buitenlandse studenten hebben in Eindhoven moeite met het vinden van een woning.

De zogenoemde containerwoningen zijn snel te bouwen, omdat ze al geproduceerd zijn in een fabriek. Per vrachtwagen worden de woningen naar Eindhoven gebracht en meteen op de goede plaats gezet. Hierdoor kunnen in korte tijd grote aantallen woningen worden geplaatst.

"Het mooie aan deze woningen is dat ze van staal en beton wordt gemaakt. Twee heel duurzame materialen", aldus Stan van den Thillart, manager Vestide, de opdrachtgever van het project. "We kunnen het hele complex ook op en een andere plek zetten. De woningen die te erg beschadigd zijn, worden gedemonteerd en het materiaal wordt ook weer hergebruikt."

De eerste woningen worden momenteel op hun plek gezet. Vanaf 29 oktober krijgen bewoners de sleutel.