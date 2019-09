Er komt toch geen ballonverbod in Eindhoven. Wel worden inwoners en organisaties voortaan actief ontmoedigd om ballonnen op te laten.

Dat is de uitkomst van een debat hierover in het Eindhovense stadhuis. Burgemeester en wethouders zagen graag een verbod, omdat ballonnen schade kunnen toebrengen aan de natuur. Toch kreeg het plan niet genoeg steun van de gemeenteraad.

Een nipte meerderheid van VVD, CDA, LPF, Leefbaar Eindhoven, D66 en Ouderen Appèl stemde tegen. De fracties noemen de maatregel betuttelend en niet effectief.

Ook wordt er getwijfeld over de grootte van het ballonnenprobleem. "Een verbod is als met een kanon schieten op een mug", aldus VVD-raadslid Jurie Boon. Verder is het CDA kritisch over de handhaving van zo'n verbod. "We hebben niet de mogelijkheden om dit te handhaven. Geen nieuwe regels zonder handhaving", zegt Remco van Dooren van de CDA-fractie.

Gemeente wil gebruik ballonnen wel zo veel mogelijk ontmoedigen

Om toch zo veel mogelijk te voorkomen dat er meer ballonnen in de natuur belanden, kwamen de SP, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, 50PLUS en DENK tot een soort compromis met de tegenstanders van een verbod. Centraal daarin staat dat de gemeente het gebruik van ballonnen zo veel mogelijk moet ontmoedigen.

Zo worden organisatoren van evenementen voortaan actief geïnformeerd over de gevolgen van het oplaten van ballonnen. Ook ziet de gemeente er dan op toe dat organisatoren die toch ballonnen willen oplaten in ieder geval gebruikmaken van biologisch afbreekbare materialen.