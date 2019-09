De Eindhovense gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met een forse investering in de binnenstad.

Met een bedrag van ruim 18 miljoen euro krijgt de binnenstad een make-over. Zo gaan de rode stenen weg en komen er nieuwe voor terug. Ook komt er meer groen bij. Verder krijgt de binnenstad nieuwe riolering, nieuwe bankjes en afvalbakken.

Alle fracties staan achter het plan. De rode stenen zijn versleten en het centrum moet meer een visitekaartje van de hightechregio worden, vinden ze. Ook zeggen veel fracties dat er beter moet worden geanticipeerd op het veranderende klimaat, met bijvoorbeeld extra groen in de binnenstad.

Toch zijn onder meer 50PLUS, PvdA en DENK kritisch over de Markt. Het plein is door het stadsbestuur voorlopig niet meegenomen in de plannen. Het aanpakken van de Markt is nu namelijk nog te duur. 50PLUS vroeg wethouder Rik Thijs om dit alsnog te regelen, maar die voelde daar niets voor: "Voor nu zie ik daar geen mogelijkheden toe. Maar over twee jaar wil ik hier alsnog naar kijken."

De werkzaamheden gebeuren in fases. Volgend jaar is de start, op Stratumseind. In 2025 moet de klus klaar zijn.