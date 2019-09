Eindhoven krijgt net als Helmond een sinterklaashuis. In de Steentjeskerk verblijven de Sint en zijn Pieten van half november tot zijn verjaardag op 5 december.

In de Steentjeskerk worden onder meer een werkkamer en slaapkamer ingericht. Ook is er een slaapvertrek voor de Pieten, een pietenschool en een schatkamer. Verder is er een snoepjeskamer met bakkerij, waar pepernoten worden gebakken.



De Steentjeskerk is vanaf 19 november te bezoeken. Kinderen kunnen een bezoek brengen aan de Sint en er zijn verschillende activiteiten.



Het sinterklaashuis kan door 120 kinderen tegelijk worden bezocht. Ze kunnen maximaal een uur verblijven in het huis.