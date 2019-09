Zevenhonderd sociale huurwoningen van de Eindhovense corporatie Woonbedrijf krijgen dit jaar zonnepanelen.

In de wijken Naastenbest in Best en d'Ekker in Veldhoven zijn begin dit jaar bij bijna vierhonderd woningen zonnepanelen gelegd.

De komende tijd zijn huizen in de Eindhovense wijk Geestenberg, de Vlinderbuurt en enkele straten in Blaarthem en Genderdal en de Veluwelaan aan de beurt. Ook volgen enkele straten in de Achtse Barrier en Woenselse Heide volgen.

Inmiddels hebben nu meer dan duizend bewoners van bestaande woningen van Woonbedrijf in Eindhoven gekozen voor zonnepanelen. Daar zijn ongeveer 9.500 panelen aangebracht.

Met de andere corporaties in Eindhoven en de gemeente heeft Woonbedrijf afspraken gemaakt om de woningvoorraad energiezuiniger en duurzamer te maken.