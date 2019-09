De Eindhovenaar die in de nacht van zondag op maandag een man klemreed en met hem in gevecht raakte, blijft in ieder geval nog twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald.

De man dacht dat het slachtoffer de fiets van zijn vriendin zondagavond gestolen had in Woensel. De vermoedelijke fietsendief is inmiddels weer op vrije voeten gesteld en wordt niet vervolgd, schrijft het Eindhovens Dagblad.

De verdachte reed het slachtoffer klem op de Reaumurstraat. Het slachtoffer hield daarbij ernstige verwondingen over aan zijn gezicht.

De Eindhovenaar moet langer vast blijven zitten in verband met de vechtpartij.