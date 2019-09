De politie heeft woensdag in een woning in de Boekweitstraat in Eindhoven een ondergrondse hennepkwekerij met 58 planten ontdekt.

De politie had al enige tijd het vermoeden van een hennepkwekerij in de woning. Bij een inval ontdekten specialisten van de politie een ondergrondse hennepkwekerij in de tuin.



Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt. Tevens werd zijn auto en een aantal horloges in beslag genomen. De officier van justitie gaat bepalen wat er met de in beslag genomen goederen gaat gebeuren.

De hennepkwekerij is ontruimd.