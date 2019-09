Een groep Eindhovense senioren werkt momenteel aan een theatervoorstelling over het dagelijks leven in de oorlog in Eindhoven. Het stuk, De weg naar vrijheid, gaat op 19 september in première in het CKE.

De oorlog is een onderwerp dat voor een aantal van de acteurs dichtbij komt. Regisseur Lars van Asten (26) zegt dat er dan ook veel over het onderwerp is gesproken. "De meesten zijn van een leeftijd dat ze vooral de nasleep van de oorlog bewust hebben meegemaakt. Voor sommigen is het wel heftig, maar het ligt in ieder geval op tafel", aldus Van Asten.



Anneke Kochx speelt mee in de voorstelling. Ze denkt sinds ze aan dit project is begonnen, vaker terug aan de oorlogstijd. "Ik was nog een klein meisje en werd tijdens de oorlog opgesloten in het kamertje bij de pastoor en de dominee, die zaten bij ons ondergedoken. Ik was nogal een kletsmajoor, maar we maakten een klein gaatje in het behang en als ik dan mijn mond hield, mocht ik door dat gaatje kijken", vertelt ze.

Dat de herinneringen weer terugkomen, heeft indruk op haar gemaakt. "Ik vond het best spannend om er telkens weer aan te denken. Maar inmiddels gaat dat wel beter."

Ondertussen wordt er druk gerepeteerd in de theaterzaal van het CKE in Eindhoven. De meeste acteurs en actrices kunnen zich nog maar moeilijk voorstellen dat de zaal straks vol publiek zit, maar ze hebben er veel zin in.



Het stuk wordt drie dagen opgevoerd. De voorstellingen zijn bijna uitverkocht.