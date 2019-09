Een 43-jarige man is in de nacht van zondag op maandag aangehouden wegens verdenking van het zwaar mishandelen van een 39-jarige man die een fiets had gestolen. De fietsendief is ook aangehouden.

De politie kreeg een melding binnen van de eigenaar van de fiets die samen met haar partner de vermoedelijke dief van haar fiets had getraceerd. Eerder op de avond werd de fiets gestolen in Woensel.

De eigenaar van de fiets had met haar partner de auto van de dief klemgereden. Hierna zou een gevecht hebben plaatsgevonden. De verdachte van de fietsendiefstal zou een mes bij zich hebben gedragen en zijn gevlucht.

De politie kon de dief opsporen en aanhouden in zijn eigen woning. Hij had zware verwondingen aan zijn gezicht. Volgens hem is hij meerdere malen geslagen en geschopt.

De 43-jarige man uit Eindhoven wordt verdacht van zware mishandeling en poging tot doodslag. Beide mannen zitten vast voor verder onderzoek.