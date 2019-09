Een auto is maandagochtend vroeg in vlammen opgegaan op de Cluselaan in de Achtse Barrier in Woensel-Noord.

De brandweer ontving rond 4.00 uur een melding van de autobrand. Toen brandweerlieden ter plaatse kwamen, stond de auto al volledig in brand.

De auto was niet meer te redden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.