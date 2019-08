De gemeente Eindhoven laat weten dat er onzekerheid is over zo'n 35 bouwprojecten in de stad in verband met een recente rechtelijke uitspraak over de regels voor de uitstoot van stikstof.

Het zou onder meer gaan om de bouw van de parkeergarage aan de Aalsterweg, de nieuwe woontorens op het Stationsplein, de bouwplannen aan de noordkant van het station en de voltooiing van de Brainport Industries Campus. De gemeente kan geen lijst geven van alle 35 projecten.

De Raad van State veegde eind mei een stikstofplan van tafel. Tot dan toe kregen bouwplannen groen licht wanneer de door de bouw toegenomen uitstoot van stikstof zou worden gecompenseerd. Volgens de rechter bood het stikstofplan te weinig bescherming voor de natuur.

Door de uitspraak is de toekomst van honderden projecten voor nieuwe gebouwen, wegen en veehouderijen onzeker.

Stadsbestuur maakt zich zorgen

Het Eindhovense stadsbestuur maakt zich zorgen over de uitspraak omdat de stad wil groeien en vele bouwprojecten nog in de pijplijn zitten. De gemeente wil daarom niet op de rem staan, ondanks de onzekerheid over de stikstofregels.

"Gezien de huidige ruimtelijke ontwikkeling van Eindhoven achten we het op dit moment onwenselijk om vergunningverlening te vertragen of stil te leggen voor een onbepaalde tijd. Wel gaan we bij ontwerpplannen voor nieuwe ontwikkelingen een extra toets laten uitvoeren", schrijft de gemeente in een reactie.

Landelijk is er onder leiding van oud-minister Johan Remkes een commissie ingesteld die met aanbevelingen moet komen voor een nieuwe stikstofaanpak. Deze aanbevelingen zouden een einde moeten maken aan de onzekerheid over de vele bouwprojecten.

Volgende maand wordt het advies gepresenteerd.