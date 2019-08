Het Van Abbemuseum in Eindhoven gaat volgend jaar werk tonen van de beroemde schilder Frans Hals.

Begin vorig jaar leenden het Mauritshuis in Den Haag en het Amsterdamse Rijksmuseum topstukken uit aan andere musea in het land. Daar waren werken van Picasso en Rembrandt bij. De expositie trok veel extra bezoekers naar het Van Abbemuseum.



Begin volgend jaar is er een soortgelijke expositie in het Van Abbe. Dit keer kunnen bezoekers dus werk van Hals zien, een belangrijke tijdgenoot van Rembrandt. De kunst komt uit het Frans Hals Museum in Haarlem.