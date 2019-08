De Fietsersbond noemt de nieuwe inrichting van de Ten Hagestraat in Eindhoven 'levensgevaarlijk'. De verkeerssituatie ter hoogte van parkeergarage Heuvel zou bij veel fietsers vraagtekens oproepen.

Het fietspad is bij de nieuwe inrichting verlegd en daardoor maken fietsers een kronkel over de driebaansweg die in en uit de parkeergarage komt. Auto's hebben hier voorrang, maar dat zou niet helemaal duidelijk zijn.

Het zou onduidelijk zijn waar het fietspad ophoudt en waar het verder gaat.

Volgens de gemeente Eindhoven moeten inwoners van Eindhoven nog wennen aan de nieuwe situatie. Er is gekozen voor deze optie, omdat fietsers nu rechtstreeks de stad in fietsen. Anders moeten ze op het kruispunt van de Ten Hagestraat met de Vestdijk en de Kanaalstraat dubbel oversteken.

Gemeente brengt extra markering aan

De gemeente heeft dinsdagmiddag een extra markering aangebracht op de betreffende weg. Fietsers zien nu precies hoe het fietspad loopt. Het pad maakt een kronkel het centrum in.

Door de markering kunnen automobilisten beter zien dat ze over een kruisend fietspad rijden. Bezoekers die in of uit de parkeergarage komen rijden, zijn dus beter op hun hoede.

"We blijven met weggebruikers in gesprek over hoe we deze verkeerssituatie zo duidelijk mogelijk kunnen maken", vertelt verkeerswethouder Monique List.

Nieuwe markering Ten Hagestraat (Foto: Studio040).