Het college van burgemeester en wethouders vindt de sluiting van Vast en Verder van het Leger des Heils niet een heel groot probleem, maar een 'bedrijfsrisico'.

Het Leger des Heils kreeg de voorziening niet kostendekkend en heeft daarom besloten de stekker eruit te trekken.

Vast en Verder is een onderdeel van het Leger des Heils dat zich richt op jongeren tussen de 18 en 23 jaar, die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. De jongeren zitten intern en worden begeleid.

Er zijn in totaal zestien bedden beschikbaar. Om het rendabel te maken, zouden er eigenlijk 20 of 24 bedden moeten zijn. Dit is echter niet haalbaar. De bedden die er nu zijn, worden vaak al niet gevuld.

Gesprekken met jongeren

Het stadsbestuur denkt niet dat het verdwijnen van Vast en Verder voor grote problemen gaat zorgen. Er zijn nu vier tot zes jongeren via de gemeente bij Vast en Verder geplaatst.

Er worden gesprekken gevoerd om te zien waar die jongeren herplaatst kunnen worden.