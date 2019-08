De Purple introductieweek van Fontys Hogescholen is maandag van start gegaan. Tijdens de introductieweek leren de nieuwe eerstejaarsstudenten hun medestudenten, opleiding en Eindhoven beter kennen.

Op maandag en dinsdag zijn er per opleiding kleinschalige activiteiten. Op woensdag is er een stadsprogramma in de binnenstad van Eindhoven dat de nieuwe studenten langs diverse locaties voert.

De studenten beginnen op het Ketelhuisplein en stoppen vervolgens onder meer voor een rondleiding bij het PSV-stadion en bij de Effenaar. Ook zijn er op diverse plaatsen opdrachten en is er een informatiemarkt.

Het afsluitende Purple Festival, met ongeveer tienduizen studenten, vindt plaats op donderdag in de Tilburgse Spoorzone.



Aan het stadsprogramma in de binnenstad van Eindhoven doen 5.500 studenten mee. Zo'n 2.300 studenten overnachten in het Klokgebouw dat tijdelijk is omgedoopt tot Purple Herberg.