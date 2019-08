De organisatie van theaterfestival De Parade onderzoekt of ze in 2020 een editie in Eindhoven kan houden, bevestigt de organisatie van het festival aan Studio040.

Ook het Parktheater zegt in gesprek te zijn met de mensen achter het festival dat normaal in de Randstad plaatsvindt. Er zijn plannen om een kleinere variant van De Parade naast het Parktheater, in het Stadswandelpark te houden.

"De plannen zijn allemaal wel prematuur, maar we zouden het heel mooi vinden als De Parade naar Eindhoven komt. We vinden het festival goed passen bij de stad", vertelt een woordvoerder van het Parktheater.

"We zitten nog echt in de beginfase, dus het zou kunnen dat uiteindelijk alles niet doorgaat. Maar we onderzoeken inderdaad of een kleinere variant van De Parade in Eindhoven kan plaatsvinden", stelt een woordvoerder van het theaterfestival.

Organisatie mikt op editie in 2020

De organisatie mikt erop in 2020 een editie in Eindhoven te houden. Die zou dan voorafgaand aan de start van De Parade in Rotterdam zijn.

De parade is het enige reizende theaterfestival ter wereld. Het is een evenement met zo'n tachtig voorstellingen op het gebied van dans, theater en muziek.